DWN: Инфляция в Германии достигла наивысшего с 1951 года значения

В Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет Фото: REUTERS

В Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет, об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

«Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43%. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8%, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6%», - приводит газета слова главы ведомства Георга Тиля.

В статье отмечается, что в «сравнении с прошлым годом в октябре 2022 года инфляция составила 10,4 процента».

Также существенно подорожали продукты питания на 20,3% в сравнении с октябрем 2021 года.

В публикации приводится перечень наиболее подорожавших товаров «цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия».

Прогноз автора статьи не внушает оптимизма, читателям рекомендуют в ближайшее время готовится к очередным скачкам цен.

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