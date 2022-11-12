Джо Байден перепутал, в какой стране выступает с речью

Байден перепутал Камбоджу с Колумбией Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, выступая с речью на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, не смог вспомнить в какой стране он находится. Ошибку Байдена выложил на странице в социальной сети Национальный комитет Республиканской партии США (RNC).

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН», — с такими словами обратился Байден к премьеру Камбоджи Хун Сену.

Очередная ошибка американского лидера вызвала крайне резкую критику в социальной сети в виде нескольких сотен комментариев пользователей.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Байден путал Барака Обаму с Дональдом Трампом, забывал имя министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерры. своего вице-президента Камалу Харрис он взял и назвал президентом.