Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное оружие Фото: REUTERS

В рамках спецоперации (СВО) России необходимо закупать самое эффективное оружие, а не самое дешевое, считает экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, уточнив, что принципы госзакупок актуальны в мирное время, и сейчас их нельзя назвать эффективными.

"Бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств", - считает Рогозин.

По его словам, наилучшим путем для выбора поставщика вооружения является конкурсная основа, которая обеспечит поставку качественного вооружения.

"Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте", - добавил Рогозин.

В вопросе закупок оружия Рогозин призвал ориентироваться на США. По его мнению, штаты закупают не дешевые орудия, а делают выбор в пользу эффективного оснащения на поле боя.

"Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой", - добавил экс-глава Роскосмоса.

Напомним, сегодня, 12 ноября 2022 года, заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия еще не использовала весь свой потенциал для поражения противника. "Всему свое время", - утверждает политик.