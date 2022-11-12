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НовостиПолитика12 ноября 2022 16:20

Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия отвергает критику спецоперации со стороны стран G20

Глава Минздрава Мурашко подчеркнул, что Россия пользуется правом 51 статьи Устава ООН для проведения СВО
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия отвергает критику спецоперации со стороны стран G20

Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия отвергает критику спецоперации со стороны стран G20

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия решительно отказывается принимать замечание лидеров стран G20 по поводу проведения специальной военной операции (СВО) в Украине, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам СВО призвана защищать людей.

"Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции Российской Федерации", - сказал Мурашко, выступая по видео-конференции.

Мурашко считает, что у России есть все основания для проведения СВО, которые гарантируются 51 статьей Устава ООН о праве на самооборону. По его словам, Россия ранее уведомляла Совбез организации об этом.

"Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии", - считает министр.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил сегодня, 12 ноября 2022 года, что РФ не использовала весь свой потенциал для поражения врагов и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах, однако, "всему свое время", - заключил политик.