Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия отвергает критику спецоперации со стороны стран G20 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия решительно отказывается принимать замечание лидеров стран G20 по поводу проведения специальной военной операции (СВО) в Украине, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам СВО призвана защищать людей.

"Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции Российской Федерации", - сказал Мурашко, выступая по видео-конференции.

Мурашко считает, что у России есть все основания для проведения СВО, которые гарантируются 51 статьей Устава ООН о праве на самооборону. По его словам, Россия ранее уведомляла Совбез организации об этом.

"Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии", - считает министр.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил сегодня, 12 ноября 2022 года, что РФ не использовала весь свой потенциал для поражения врагов и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах, однако, "всему свое время", - заключил политик.