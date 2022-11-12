Британские СМИ назвали опасной ошибку Запада при оценке военных сил России в Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны Запада, которые оказывают поддержку Украине, должны помнить о серьезности угрозы для ВСУ со стороны российской военной мощи. Об этом говорится в статье The Spectator, написанной со слов специалиста Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастина Бронка.

"Недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой", - цитирует издание военного аналитика.

Согласно последним исследованиям RUSI, Бронк делает вывод, что у военная авиация России имеет некоторое значительное преимущество. По его словам, она способна наносить серьезные удары, которые приведут к большим потерям в рядах ВВС Украины.

По оценке Бронка, в российскую авиатехнику встроены радары, превосходящие по дальности украинские системы. Он также отмечает потенциал ракет класса воздух - воздух. Эксперт считает, что российские снаряды обладают тактической гибкостью и эффективностью поражения на большом расстоянии, в сравнении с ракетами на вооружении ВСУ.

При этом Бронк выделяет дальнобойные истребители, которые могут уничтожит низколетящие украинские самолеты на большом расстоянии. По его мнению, это делает самолеты ВВС России практически неуязвимыми для контратаки.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил сегодня, 12 ноября 2022 года, что РФ не использовала весь свой потенциал для поражения врагов и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах, однако, "всему свое время", - заключил политик.