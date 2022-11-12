Власти Украины объявили комендантский час в Херсоне и ограничили выезд Фото: REUTERS

"Глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале. При этом ограничивается въезд и выезд из города с момента объявления положения.

"Комендантский час продлится с 17:00 до 8:00. В это время местным жителям запрещено находиться на улицах и в других общественных местах",— заявил Янушевич, отметив, что в областном центре "начинают работу местные власти, отделения полиции и СБУ".

От проживающих на территории города ВСУ потребовали соблюдения правил и ограничений по передвижению.

Напомним, после указа министра обороны России Сергея Шойгу о тактическом отступлении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают вывод Вооруженных сил (ВС) России из Херсона, а также передислокацию российских войск на левый берег Днепра унизительной.