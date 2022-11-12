Рогозин заявил о скорых поставках современного российского вооружения в зону СВО

Поставка нового российского вооружения будет обеспечена в ближайшие месяцы, заявил экс-глава "Роскосмоса" Рогозин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро в зону проведения специальной военной операции (СВО) в Украине будут организованы поставки современного российского вооружения, заявляет экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в Вооруженные силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу", - подчеркнул Рогозин.

Россия, по его словам, переживает период "раскачки", который нужно "выдержать". При этом экс-глава "Роскосмоса" убежден, что на данный момент военного потенциала РФ достаточно, чтобы сделать это.

При этом он считает, что в рамках СВО России необходимо закупать самое эффективное оружие, а не самое дешевое. По его словам, наилучшим путем для выбора поставщика вооружения является конкурсная основа, которая обеспечит поставку качественного вооружения. Рогозин призвал ориентироваться на США в вопросах военных закупок, которые будут эффективны в боях.