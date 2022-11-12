Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина должна сама решить, когда вступать в переговоры с Россией Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул, что Киев должен будет сам решить, при каких обстоятельствах и в какое время приступать к переговорам с Россией, сообщает госдеп США. "Госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остается решением Украины", - говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен и Кулеба переговорили в столице Камбоджи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Госсекретарь обсудил твердую приверженность США помощи Украине в смягчении последствий продолжающихся ударов России по критической инфраструктуре, в том числе активизацию поставок гуманитарной помощи и усилия по подготовке к зиме", - уточняется в тексте госдепа.

Кулеба, в свою очередь, добавил, что готов на полях саммита встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если он сделает такое предложение.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее заявлял, что Россия не выдвигает никаких предварительных требований для начала мирных переговоров с Украиной. По его мнению, все зависит от "доброй воли Украины".

Напомним также, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вести переговоры с Россией и назвал условия мирных соглашений после призывов западных стран к диалогу между державами. Одним из пяти условий мирного урегулирования он выделил "восстановление территориальной целостности" Украины.