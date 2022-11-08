Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия не выдвигает предварительные условия для переговоров с Украиной Фото: REUTERS

Россия не выдвигает никаких предварительных требований для начала мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на пресс-конференции.

"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замминистра сказал, что Россия выразила готовность вести такие переговоры. Однако он считает, что в Украине введен "закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией".

Руденко, в том числе, сообщил о продолжении переговоров по защите зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Замглавы МИД уточнил, что компетентные органы РФ получили предложения МАГАТЭ и изучают их на данном этапе.

"Пока переговоры продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами", - сказал он журналистам.

По словам Руденко, Россия и США на данный момент не ведут переговоров по теме Украины.

Сегодня, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает "точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения".

Напомним также, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вести переговоры с Россией и назвал условия мирных соглашений после призывов западных стран к диалогу между державами. Одним из пяти условий мирного урегулирования он выделил "восстановление территориальной целостности" Украины.

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева: люди, живущие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области становятся нашими гражданами. Навсегда!", - заявил российский лидер Владимир Путин во время своего обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 30 сентября 2022 года.