Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2022 20:16

Омбудсмен Сердюкова сообщила, что Киев передал ЛНР тело военнослужащего со следами пыток

В частности, у погибшего мужчины были сломаны фаланга пальца правой руки и левая кисть
София ГОНЧАРОВА
Омбудсмен Сердюкова сообщила, что Киев передал ЛНР тело военнослужащего со следами пыток

Омбудсмен Сердюкова сообщила, что Киев передал ЛНР тело военнослужащего со следами пыток

Фото: REUTERS

Украинская сторона передала Луганской народной республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции со следами пыток. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По словам омбудсмена, Киев выдал свидетельство о смерти мужчины. В документе утверждается, что он умер из-за острой кровопотери в результате ранения левой ноги. При этом на теле погибшего имеются многочисленные увечья. В частности, сломаны фаланга пальца правой руки и левая кисть, а также на теле есть "явный след от огнестрельного ранения на левой конечности в районе голени". Об этом Сердюкова рассказала РИА Новости.

- На коже на спине, на лопатках явные следы от соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно, это была лампа (паяльная), - уточнила уполномоченный по правам человека в ЛНР.

Также она сообщила, что военнослужащий получил ранение на поле боя в сентябре этого года, после чего попал в плен в районе Балаклеи.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что все без исключения попадавшие в плен к украинским военным бойцы Народной милиции ДНР, а также многие российские военнослужащие подвергались жестоким и изощренным пыткам и издевательствам.