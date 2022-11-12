Омбудсмен Сердюкова сообщила, что Киев передал ЛНР тело военнослужащего со следами пыток Фото: REUTERS

Украинская сторона передала Луганской народной республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции со следами пыток. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По словам омбудсмена, Киев выдал свидетельство о смерти мужчины. В документе утверждается, что он умер из-за острой кровопотери в результате ранения левой ноги. При этом на теле погибшего имеются многочисленные увечья. В частности, сломаны фаланга пальца правой руки и левая кисть, а также на теле есть "явный след от огнестрельного ранения на левой конечности в районе голени". Об этом Сердюкова рассказала РИА Новости.

- На коже на спине, на лопатках явные следы от соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно, это была лампа (паяльная), - уточнила уполномоченный по правам человека в ЛНР.

Также она сообщила, что военнослужащий получил ранение на поле боя в сентябре этого года, после чего попал в плен в районе Балаклеи.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что все без исключения попадавшие в плен к украинским военным бойцы Народной милиции ДНР, а также многие российские военнослужащие подвергались жестоким и изощренным пыткам и издевательствам.