Энергокризис вынудил британцев прощаться с собаками Фото: REUTERS

В Великобритании все больше жителей страны вынуждены расставаться со своими собаками из-за роста цен. Многим гражданам приходится отправлять своих питомцев в питомники и благотворительные организации, сообщает издание Express.

- Сейчас ситуация неумолима. Каждый день к нам с пугающей скоростью прибывают бездомные и брошенные собаки, - рассказала основательница одного из приютов Ванесса Уоддон.

В публикации отмечается, что в стране возросло число случаев, когда хозяева выдают своих питомцев за бездомных, чтобы побыстрее сдать их в приют. Кроме того, одномоментно с этим процессов в Британии снижается чисто людей, желающих взять животных к себе.

Напомним, накануне эксперты заявили, что предстоящий зимой в Великобритании стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза выше, чем годом ранее, отметив, что энергокризис в Соединенном Королевстве грозит превзойти экономический крах 2008 года.