Санврач из ЛНР Докашенко: Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине Фото: REUTERS

Главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко заявил, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине.

По словам эксперта, испытание препаратов проводилось не в странах разработчиках, поскольку это снижало затратную часть на плату добровольцам, тут она была значительно ниже, чем в европейских странах. Об этом пишут РИА Новости.

Преподаватель кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медпомощи Луганского медуниверситета объяснил, что место проведения испытаний было выбрано не случайно - нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало угрозу "выхода" ненужной информации в случае неудач.

- Самое главное, в случае неудачи подобных исследований, чтобы полученные результаты не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране, - пояснил эксперт.

Ранее военнослужащий с позывным "Крым" сообщал, что диверсанты ВСУ находятся под воздействием таких сильных препаратов, что могут не чувствовать огнестрельные ранения.По его словам, накануне была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа. Однако, после того, как по ним открыли огонь, украинцы начал вести себя странно.