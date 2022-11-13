CNN: Демократы получат контроль над сенатом после победы своего кандидата в Неваде Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах демократическая партия получает 50 мест в сенате после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, прогнозирует CNN.

Также предполагается, что демократы будут иметь контроль над верхней палатой конгресса.

Как сообщает телеканал, при 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% - около 5 тысяч голосов.