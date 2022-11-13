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НовостиПолитика13 ноября 2022 3:26

CNN: Демократы получат контроль над сенатом после победы своего кандидата в Неваде

Предполагается, что они будут иметь контроль над верхней палатой конгресса и получат 50 мест в сенате
Источник:kp.ru
CNN: Демократы получат контроль над сенатом после победы своего кандидата в Неваде

CNN: Демократы получат контроль над сенатом после победы своего кандидата в Неваде

Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах демократическая партия получает 50 мест в сенате после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, прогнозирует CNN.

Также предполагается, что демократы будут иметь контроль над верхней палатой конгресса.

Как сообщает телеканал, при 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% - около 5 тысяч голосов.