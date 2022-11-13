Освобожденный боец ДНР рассказал о питании пленных на Украине

Боец Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кормят пленных российских военных испортившейся картошкой, отметив, что об этом ему рассказали контрактники из России, которых тот встретил в ходе обмена пленными.

«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», - приводит РИА Новости слова бойца из ДНР, который также заявил, что пленные российские военные должны были работать по 12-14 часов в день.

Напомним, в минувший четверг, 10 ноября, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, сообщил, что из украинского плена вернулась группа из 35 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Незадолго до этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об обмене военных, уточнив, что с российской стороны Украине передали 107 военных, и столько же Россия получили с украинской стороны.