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НовостиВ мире13 ноября 2022 6:41

Глава МИД Франции призвала Европу добиваться большей автономии от США

Министр отметила, что автономия «не означает большего дистанцирования» от Вашингтона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Франции призвала Европу добиваться большей автономии от США

Глава МИД Франции призвала Европу добиваться большей автономии от США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что европейским странам необходимо искать большей автономии от Вашингтона, чтобы не ждать в напряжении результатов выборов в Конгресс США.

«Это интересные выборы, но выводы делать рано, так как известны не все результаты. Я бы просто сказала, что если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии», - заявила глава французского внешнеполитического ведомства в интервью газете Le Parisien, отметив, что такая автономия «не означает большего дистанцирования» от Вашингтона.

Комментируя итоги промежуточных выборов в США, Колонна также отметил, что Республиканская партия США показала не такие выдающиеся результаты, как от них ожидали, но подчеркнула, что выводы делать рано.

Напомним, накануне сообщалось, что Демократическая партия приблизилась к контролю над сенатом США. Как заявлял Fox News, демократам осталось получить одно место для получения контроля над верхней палатой