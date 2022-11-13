Глава МИД Франции призвала Европу добиваться большей автономии от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что европейским странам необходимо искать большей автономии от Вашингтона, чтобы не ждать в напряжении результатов выборов в Конгресс США.

«Это интересные выборы, но выводы делать рано, так как известны не все результаты. Я бы просто сказала, что если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии», - заявила глава французского внешнеполитического ведомства в интервью газете Le Parisien, отметив, что такая автономия «не означает большего дистанцирования» от Вашингтона.

Комментируя итоги промежуточных выборов в США, Колонна также отметил, что Республиканская партия США показала не такие выдающиеся результаты, как от них ожидали, но подчеркнула, что выводы делать рано.

Напомним, накануне сообщалось, что Демократическая партия приблизилась к контролю над сенатом США. Как заявлял Fox News, демократам осталось получить одно место для получения контроля над верхней палатой