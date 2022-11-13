Более 11 млрд рублей Россия выплатила беженцам с Украины и Донбасса

Более 11 млрд рублей Россия выделила беженцам с Украины и Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия выделила в качестве материальной помощи свыше 11 миллиардов рублей беженцам, которые прибыли в страну с территории Донбасса и Украины. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в силовых структурах.

«На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 миллиардов рублей», - приводит ТАСС сообщение, сделанное в силовых структурах, где уточнили, что согласно правительственному решению беженцам в России выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека.

Согласно последним данным, в страну прибыли 4,7 миллиона беженцев, в том числе 710 тысяч детей.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении российского правительства направить 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев, прибывших в страну из Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).