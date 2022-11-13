DWN: санкции Запада подарили важнейшего союзника России в лице Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкционные ограничения, которые были введены западными странами, подарили Москве важного союзника в лице Пекина. Такое мнение выразил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг.

«Китай стал крупнейшим экспортером в Россию, потому что торговля России с Европой резко упала», - сказано в статье, где уточняется, что экспорт из Китая в Россию летом 2022 года вырос на 23%, что помогло Пекину обогнать Европу, а в октябре этого года товарооборот между странами вырос на 35%.

Журналист также отмечает внушительный потенциал Москвы и Пекина к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что помогает увеличить скорость доставки товаров.

Напомним, сегодня, 13 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите (ВАС) заявил, что Россия и Китай едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).