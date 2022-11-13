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НовостиПолитика13 ноября 2022 11:14

Российские войска освободили поселок Майорск на Донецком направлении

В Минобороны РФ заявили об успешных наступательных действиях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска освободили поселок Майорск на Донецком направлении

Российские войска освободили поселок Майорск на Донецком направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 13 ноября, заявило, что в результате успешных наступательных действий Вооруженных сил (ВС) России был полностью освобожден поселок Майорск на Донецком направлении.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», - сказано в заявление российского военного ведомства.

Напомним, накануне, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что в ночь на 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляла Куйбышевский район Донецка. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил об одном погибшем, а также одном пострадавшем при обстрелах.