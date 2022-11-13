NYT: приостановка боевых действий на Украине из-за зимы может продлиться полгода Фото: REUTERS

Приостановка боевых действий на Украине на фоне зимы может продлиться до полугода. Такое мнение высказали авторы статьи в американской газете New York Times.

Как говорится в публикации, уже в конце ноября передвижение войск замедлит «дождь и мягкая почва». Кроме того, авторы статьи указывают на возможность сильных снегопадов и холодной погоды, что также замедлит ход специальной военной операции.

«Уже видите, что слякотная погода на Украине немного замедляет ход событий ... Становится очень грязно, что затрудняет проведение крупномасштабных наступательных операций», - приводится в публикации заявление заместителя министра обороны США Колина Кала.

Авторы статьи полагают, что из-за вынужденной паузы украинский конфликт вступит в новую фазу. Как говорится в публикации, российские войска сосредоточат свои удары на украинской инфраструктуре, а украинская армия, как отметил вице-президент центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, намерена «продолжить диверсионные и подрывные атаки на российских границах».

Напомним, СМИ уже заявляли о возможности зимней паузы. Как писал сайт KP.RU, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг возможность замораживания конфликта на зиму.