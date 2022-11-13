Папа Римский в обращении цитировал Федора Достоевского

Папа Римский в обращении к верующим цитировал Федора Достоевского Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск призвал к миру на Украине и привел цитату из романа Федора Достоевского. Это произошло во время традиционного воскресного обращения понтифика к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

«Мир возможен. Не смиримся с войной», - напомнил Франциск и призвал католиков молиться.

Затем Папа Римский, обращаясь к верующим, привел цитату из романа писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

«Достоевский писал: «Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», - сказал Франциск.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Папа Римский Франциск на пресс-конференции на борту самолета, возвращаясь из Королевства Бахрейн, сказал, что с большим уважением относится к русскому народу, который любит в равной степени, как и украинский.