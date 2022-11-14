Минфин США анонсировал новые санкции против российского военно-промышленного комплекса

Мифин США анонсировал новые рестрикции в отношении российского ВПК. Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса. Об этом в понедельник 14 ноября сообщило агентство Reuters.

Йеллен заявила, что речь идет о рестрикциях в отношении «транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий для России».

Глава американского Минфина добавила, что санкции коснутся еще 14 физических и 28 юридических лиц, но не уточнила, какие именно рестрикции будут применены и к каким именно физическим и юридическим лицам.

По подсчетам аналитиков ресурса Castellum.ai, на Россию наложено 12 747 разнообразных ограничений. Причем 10 052 из них были введены после 22 февраля – даты признания ДНР и ЛНР независимыми государствами. Почему они не работают, читайте здесь на KP.RU.

Ранее эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что российскую нефть крайне непросто заменить на европейском рынке.