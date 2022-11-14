Канадский бренд одежды Helly Hansen ушел из России

Канадская компания по выпуску верхней и спортивной одежды Helly Hansen приняла решение уйти из России. В конце августа 2022 года новыми владельцами ООО "Хелли Хансен" вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры - гендиректор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев, сама компания в октябре была переименована в "Ритейл РЦ". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на новых собственников канадской “дочки” в РФ.

Роганович данные о сделке изданию подтвердил, но ее подробности не озвучил.

У компании Helly Hansen, которая занимается производством верхней и спортивной одежды (пуховиков, экипировки для парусного спорта, горных лыж и другого), в России было 48 магазинов, из которых семь вели деятельность по франшизе.

Ранее компания Helly Hansen отправила часть сотрудников на простой.

Также ранее сообщалось, что одежда ушедших из России брендов все еще продается в интернете.