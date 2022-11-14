Цены на съемное жилье в России стали снижаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России стали падать цены на съемное жилье. По данным риэлторов, в октябре только в Москве появилось на 15-20% больше предложений на рынке, но спрос на аренду просел почти на 40%. Итогом такого соотношения стало снижение цен на квартиры.

Главный аналитик «МИЭЛЬ» Екатерина Бережнова отметила, что в октябре ценник снизился в Москве в среднем на 4,9%. Заметнее всего тенденция в ЦАО, там падение составило 10%, а в СВАО – 3%.

У портала «Мир квартир» данные по снижению чуть скромнее: от 1–1,5% в зависимости от типа жилья. А в Московской области ценник пока не изменился, пишет NEWS.ru.

В «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что в рекламных объявлениях пока цены остаются прежними, но во время личной встречи собственники готовы уступить, размер скидки может доходить до 10%.

В среднем в границах «старой Москвы» «однушку» можно снять за 47 тыс. рублей. За «двушку» придется заплатить 75 тыс. рублей, а "трешки" обходятся в 89 тыс. руб.

Регионы, где сильнее упали цены на аренду жилья в октябре:

Москва -3%,

Самара -1,9%,

Санкт-Петербург -1,8%,

Красноярск -1,4%,

Ростов-на-Дону -1,2%.

На фоне общей тенденции на снижение, есть регионы, где ценны пока еще продолжают расти. Например, в Перми аренда жилья подорожала на 4%, в Волгограде на 3,8%, а Нижнем Новгороде и Челябинске на 3%, а в Уфе на 2,6%.