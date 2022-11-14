Путин выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле, говорится на сайте администрации президента. Телеграмму он направил своему коллеге, президенту Турции Реджепу Эрдогану.

В телеграмме Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Также президент России подтвердил «готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 13 ноября 2022 года в центре Стамбула произошел мощный взрыв на популярной среди туристов пешеходной улице Истикляль, в результате которого погибли и пострадали люди.

Президент Турции сообщал о шести погибших, ранения получили 53 человека.

Консульство России в Стамбуле находится именно на улице Истикляль, в результате взрыва здание не пострадало.

По данным турецких СМИ, уже 14 ноября улица Истикляль была вновь открыта для пешеходов.