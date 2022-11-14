Глава Еврокомиссии хотела бы видеть Владимира Путина на саммите G20

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о желании встретиться с Путиным на саммите G20 Фото: REUTERS

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 для разговора «лицом к лицу», об этом она заявила в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу», - сообщила глава Еврокомиссии.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что подписание коммюнике на саммите «Большой двадцатки» «безусловно должно быть целью».

Напомним, что саммит G20 пройдет на Бали с 15 по 16 ноября 2022 года.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин отказался и от личного присутствия на саммите G20 в Индонезии, и от участия в мероприятиях форума в онлайн-формате. Вместо Владимира Путина представляет Россию глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, который возглавил официальную делегацию РФ на саммите G20 в Индонезии.