Глава МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия будет противостоять России Фото: AP Photo

Великобритания не планирует нормализовывать отношения с Российской Федерацией, а собирается ей противостоять из-за кризиса на Украине, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

«Что мы не собираемся делать – так это нормализовать отношения с Россией», - сообщил он в ответ на вопрос о возможности проведения премьером Британии Риши Сунаком переговоров с Владимиром Путиным, если бы тот участвовал в саммите «Большой двадцатки».

Кроме того, Клеверли рассказал, что Британия собирается противостоять России и изложить на саммите критику из-за кризиса на Украине.

Также глава МИД уточнил, что Великобритания хочет убедиться, что все страны «присоединились к международному давлению на Россию» для урегулирования на Украине, даже те, кто высказывался против или воздержался на голосовании за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, не признающую референдумы в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин никаким образом не будет принимать участие в саммите G20. Россию в Индонезии представляет глава МИД Сергей Лавров.