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НовостиВ мире14 ноября 2022 10:32

Великобритания не будет нормализовывать отношения с Россией

Глава МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия собирается противостоять России
Сергей ГАПЧУК
Глава МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия будет противостоять России

Глава МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия будет противостоять России

Фото: AP Photo

Великобритания не планирует нормализовывать отношения с Российской Федерацией, а собирается ей противостоять из-за кризиса на Украине, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

«Что мы не собираемся делать – так это нормализовать отношения с Россией», - сообщил он в ответ на вопрос о возможности проведения премьером Британии Риши Сунаком переговоров с Владимиром Путиным, если бы тот участвовал в саммите «Большой двадцатки».

Кроме того, Клеверли рассказал, что Британия собирается противостоять России и изложить на саммите критику из-за кризиса на Украине.

Также глава МИД уточнил, что Великобритания хочет убедиться, что все страны «присоединились к международному давлению на Россию» для урегулирования на Украине, даже те, кто высказывался против или воздержался на голосовании за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, не признающую референдумы в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин никаким образом не будет принимать участие в саммите G20. Россию в Индонезии представляет глава МИД Сергей Лавров.