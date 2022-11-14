В Херсонской области задержана группа наводчиков, состоящая из выпущенных Украиной заключенных Фото: Александр КОЦ

В Херсонской области задержали группу наводчиков, которая состояла из заключенных, выпущенных из украинских тюрем. Об этом сообщает администрация Скадовского района.

«Сегодня в районе Алешек взяли группу наводчиков. Это зеки, которых выпустили из тюрем накануне сдачи Херсона, четыре-семь дней назад. Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача – выявлять места сосредоточения техники и передавать», – сказано в Telegram-канале администрации.

Как уточняется в сообщении, все они были судимы за убийство.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября в Херсонской области задержали наводчика, который передавал Вооруженным силам Украины данные о дислокации и передвижении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, а также корректировал артиллерийские удары по ней. В период с 3 по 4 октября 2022 он осуществлял фото- и видеофиксацию передвижений подразделений дивизии, в ночь с 5 на 6 октября – фиксировал места попаданий украинской артиллерии , а утром 6 октября зафиксировал результаты огневого поражения.