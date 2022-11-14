Генсек НАТО Столтенберг заявил, что условия переговоров будет определять Киев

НАТО не собирается решать за Украину условия переговоров Фото: REUTERS

На совместной пресс-конференции с главами МИД и министерства обороны Нидерландов генсек НАТО заявил, что организация не собирается решать, на каких условиях и когда Киеву необходимо начинать переговоры о прекращении конфликта.

«Ни в Брюсселе, ни в других столицах НАТО не собираются решать, на каких условиях может быть прекращен конфликт на Украине, это должен сделать Киев», - сообщил Йенс Столтенберг.

Он уточнил, что «каким будет приемлемое решение конфликта, зависит только от Украины. Мы не будем решать за них… Мы поддерживаем право Украины на самооборону».

При этом генсек альянса добавил, что НАТО «не является частью конфликта».

Также Йенс Столтенберг отметил, что все члены альянса будут продолжать поддержку Украины, в самом НАТО видят серьезное «общественное одобрение» такой стратегии.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал условия мирных переговоров с Россией и выразил готовность к диалогу.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что предварительные условия переговоров, озвученные Зеленским, неприемлемы для России и необходимо учитывать «ситуацию на земле».