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НовостиПолитика14 ноября 2022 10:42

Замглавы МИД России Глушко назвал предварительные условия переговоров со стороны Украины "неприемлемыми"

Замглавы МИД России Глушко также считает "неприемлемым" вывод российских войск из зоны боевых действий
Владимир РОМАНЕНКО
Замглавы МИД России Глушко назвал предварительные условия переговоров со стороны Украины "неприемлемыми"

Замглавы МИД России Глушко назвал предварительные условия переговоров со стороны Украины "неприемлемыми"

Фото: REUTERS

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает "неприемлемыми" для России предварительные условия переговоров, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, в примирительном диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Об этом он заявил 14 ноября 2022 года на брифинге с журналистами.

"Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - считает Грушко.

Он также добавил, что вывод российских войск является неприемлемым условием для страны.

Напомним, еще 8 ноября 2022 года Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них лидер Украины выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что со стороны России нет никаких предварительных условий начала мирных переговоров. По его словам, достаточно лишь "доброй воли Украины".