Замглавы МИД России Глушко назвал предварительные условия переговоров со стороны Украины "неприемлемыми" Фото: REUTERS

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает "неприемлемыми" для России предварительные условия переговоров, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, в примирительном диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Об этом он заявил 14 ноября 2022 года на брифинге с журналистами.

"Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - считает Грушко.

Он также добавил, что вывод российских войск является неприемлемым условием для страны.

Напомним, еще 8 ноября 2022 года Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них лидер Украины выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что со стороны России нет никаких предварительных условий начала мирных переговоров. По его словам, достаточно лишь "доброй воли Украины".