Макрон заявил о намерении позвонить Путину после саммита G20 на Бали Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах позвонить президенту РФ Владимиру Путину после саммита G20, который пройдет на Бали 15 и 16 ноября 2022 года. Об этом пишет издание Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон продолжит говорить с Путиным и позвонит ему после саммита "двадцатки", - цитирует агентство представителя администрации президента Франции.

Помимо этого издание сообщает, что во время саммита глава Франции намерен подтолкнуть лидера КНР Си Цзиньпина к тому, что в интересах его страны "повлиять на Россию, с тем чтобы она вернулась к переговорам и соблюдению международного права".

На саммите G20 Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обстоятельства требуют присутствия Владимира Путина в России, поэтому российский лидер принял решение не лететь на саммит G20 на Бали.

А о перспективах контактов российского и французского лидеров официальный представитель Кремля заявил, что пока никаких "субстантивных" контактов не было и со стороны России на данный момент не планируется.