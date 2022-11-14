Песков заявил, что пока контактов между Путиным и Макроном не предвидится Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент о перспективах контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Кремле не могут дать однозначного ответа.

"Нет пока. Давно не было ничего субстантивного, какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами - Путиным и Макроном. Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать", - сказал представитель Кремля в ответе на вопрос журналистов о встрече или телефонных переговорах лидеров стран.

Между тем, сегодня, 14 ноября 2022 года, президент Макрон заявил о том, что Франция ставит в приоритет диалог с Россией.

В рамках брифинга Песков также сообщил, что обстоятельства требуют присутствия Владимира Путина в России, поэтому российский лидер принял решение не лететь на саммит G20 на Бали, который проходит с 15 по 16 ноября 2022 года.