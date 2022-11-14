Си Цзиньпин заявил Байдену, что США и НАТО должны вести всесторонний диалог с Россией Фото: REUTERS

Лидер КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что НАТО, Евросоюз и США начнут вести всесторонний диалог с Россией. Об этом глава Китая заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом в преддверии саммита G20, который состоится на Бали с 15 по 16 ноября 2022 года. Его слова приводятся в заявлении МИД КНР по итогам встречи.

"Мы поддерживаем и надеемся на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, и в то же время рассчитываем, что США, НАТО и Евросоюз будут вести всесторонний диалог с Россией", - заявил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что его беспокоит ситуация в Украине, и что "Китай всегда стоял на стороне мира и продолжит содействовать примирению и продвигать проведение переговоров".

Переговоры Си Цзиньпина и Байдена стали первой встречей после того, как Байден занял пост президента США, а Си Цзиньпин переизбрался третий раз на пост лидера КНР. Диалог продолжался 3 часа 12 минут.

Вместе с тем лидеры Китая и США пришли к согласию о том, что нельзя допустить ядерного конфликта ни в мире, ни в Украине.

"Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине", - говорится в тексте заявления, которое опубликовал Белый дом по итогам встречи.