Байден и Си Цзиньпин выступили против применения ядерного оружия на Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам встречи в преддверии саммита G20 в Индонезии на острове Бали пришли к согласию о неприменении ядерного оружия в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. Вместе с тем главы государств подчеркнули, что ядерный конфликт нельзя допускать во всем мире.

"Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине", - говорится в тексте заявления.

Белый дом также уточняет, что Байден поднял вопрос военных действий в Украине и "угроз со стороны России" по использованию ядерного оружия.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подвел итоги событий 2022 года и решил напомнить, что Россия еще не использовала весь свой потенциал для поражения противника. "Всему свое время", - подчеркнул представитель ведомства.

3 ноября 2022 года Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на объектах энергетики Украины и не обнаружили там признаков готовящейся провокации с применением "грязной бомбы". О подобных опасениях говорил министр иностранных дел Сергей Лавров и заявлял о намерении поднимать этот вопрос в ООН.