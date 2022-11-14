Британцы назвали бесчеловечным ситуацию в Херсоне, где к столбам привязали людей

Читатели Daily Mail шокированы фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне Фото: AP Photo

Читатели британской Daily Mail резко осудили фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне, которые ранее разместило издание Associated Press.

Пользователи были шокированы увиденным и высказали недовольство к подходу издания, которое освещало этот инцидент.

«Это просто бесчеловечно», — написал hgdsri.

Пользователь AZEL в своем комментарии осудил жестокость украинцев и сказал, что «это неправильно с точки зрения морали. Позор вам всем».

В комментариях пользователей говорилось о «нарушении прав человека налицо», о «средневековье».

Резюмируя пользователь jkis подчеркнул, что «это военное преступление».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, на снимки Associated press попали люди с мешками на голове, привязанные к столбам «инквизиции».