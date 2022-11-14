Британцы назвали бесчеловечным ситуацию в Херсоне, где к столбам привязали людей

Читатели Daily Mail шокированы фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне
Фото: AP Photo
Читатели британской Daily Mail резко осудили фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне, которые ранее разместило издание Associated Press.
Пользователи были шокированы увиденным и высказали недовольство к подходу издания, которое освещало этот инцидент.
«Это просто бесчеловечно», — написал hgdsri.
Пользователь AZEL в своем комментарии осудил жестокость украинцев и сказал, что «это неправильно с точки зрения морали. Позор вам всем».
В комментариях пользователей говорилось о «нарушении прав человека налицо», о «средневековье».
Резюмируя пользователь jkis подчеркнул, что «это военное преступление».
Как ранее сообщал сайт KP.RU, на снимки Associated press попали люди с мешками на голове, привязанные к столбам «инквизиции».