Путин подписал указ, допускающий призыв в армию лиц с иностранным гражданством Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрежающий призывать в Вооруженные силы РФ лиц с иностранным гражданством. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

Напомним, ранее по призыву могли служить только лица, являющиеся гражданами России, а иностранцы – только по контракту.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноябяря президент России подписал закон, разрешающий проходить альтернативную службу в период мобилизации. Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации могут быть направлены для ее прохождения на должностях гражданского персонала Вооруженных сил РФ и других воинских формирований. Это распространится на тех, кто служит в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или местного самоуправления.