Глава МИД Сийярто заявил, что страна не будет финансировать тренировочную миссию Фото: REUTERS

Венгрия стала единственной страной Европейского союза, отказавшаяся подготавливать солдат Украины и финансировать эту миссию, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время трансляции в социальных сетях.

«Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться (при голосовании), то есть финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу. Мы считаем, что необходим мир, надо принимать решения, которые несут мир, а не эскалацию», - заявил глава МИДа.

По словам Сийярто, Венгрия продолжает оказывать помощь Киеву, но только на двусторонней основе не поддерживая инициативы общеевропейского кредита, поскольку «общеевропейское будущее лежит не в направлении общего долга».

Кроме того, глава МИД отметил, что «мы начали поддерживать Украину гораздо раньше, чем те в Европе, кто сейчас с гордостью выставляет себя лучшими друзьями Украины».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, издание American Thinker отмечало, что американские средства, которые исчезают на Украине, можно сравнить с черной дырой.