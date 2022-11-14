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НовостиВ мире14 ноября 2022 15:22

Венгрия оказалась единственной в ЕС, отказавшейся обучать солдат Украины

Глава МИД Сийярто заявил, что страна не будет финансировать тренировочную миссию
Сергей ГАПЧУК
Глава МИД Сийярто заявил, что страна не будет финансировать тренировочную миссию

Глава МИД Сийярто заявил, что страна не будет финансировать тренировочную миссию

Фото: REUTERS

Венгрия стала единственной страной Европейского союза, отказавшаяся подготавливать солдат Украины и финансировать эту миссию, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время трансляции в социальных сетях.

«Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться (при голосовании), то есть финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу. Мы считаем, что необходим мир, надо принимать решения, которые несут мир, а не эскалацию», - заявил глава МИДа.

По словам Сийярто, Венгрия продолжает оказывать помощь Киеву, но только на двусторонней основе не поддерживая инициативы общеевропейского кредита, поскольку «общеевропейское будущее лежит не в направлении общего долга».

Кроме того, глава МИД отметил, что «мы начали поддерживать Украину гораздо раньше, чем те в Европе, кто сейчас с гордостью выставляет себя лучшими друзьями Украины».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, издание American Thinker отмечало, что американские средства, которые исчезают на Украине, можно сравнить с черной дырой.