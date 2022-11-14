Нарышкин провел встречу с директором ЦРУ Бернсом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Внешней службы разведки России Сергей Нарышкин провел встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

По информации телеканала NTV, встреча глав спецслужб прошла в понедельник, 14 ноября, в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (MIT). Детали переговоров не распространяются.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подтвредил факт встречи Нарышкина с Бернсом.

Напомним, ранее директор Центрального разведывательного управления США назвал российского президента Владимира Путина «слишком здоровым».

До этого Бернс признался, что поседел, когда служил на посту посла США в Москве.

В частности, появление седины он объяснил своим богатым российским опытом. Бернс занимал пост американского посла в Москве в период с 2005 по 2008 года. На момент, когда его только назначили на данную должность, ему было 49 лет.