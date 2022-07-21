Директор ЦРУ Бернс рассказал об исключительном здоровье Путина

В ЦРУ считают здоровье Путина исключительным. Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс назвал российского президента Владимира Путина «слишком здоровым». Об этом он заявил, выступая во время одного из мероприятий Аспенского форума по безопасности, который проходит 19-22 июля 2022 года в Аспене, штат Колорадо.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров», - заявил Уильям Бернс, уточнив, что этот вывод является неформальной оценкой американского разведывательного ведомства.

В то же время американский президент Джо Байден заявил, что заболел раком из-за плохой экологической ситуации в городе, где он провел детство.

Секрет физической формы Путина: плавание, хоккей и коктейль с хреном. «КП» разбиралась, как российский президент совмещает работу, спорт и здоровый образ жизни.