Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 июля 2022 23:24

Директор ЦРУ Бернс рассказал об исключительном здоровье Путина

Глава ЦРУ озвучил неформальный вывод разведывательного ведомства относительно здоровья российского президента
Мария ПАВЛОВА
В ЦРУ считают здоровье Путина исключительным.

В ЦРУ считают здоровье Путина исключительным.

Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс назвал российского президента Владимира Путина «слишком здоровым». Об этом он заявил, выступая во время одного из мероприятий Аспенского форума по безопасности, который проходит 19-22 июля 2022 года в Аспене, штат Колорадо.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров», - заявил Уильям Бернс, уточнив, что этот вывод является неформальной оценкой американского разведывательного ведомства.

В то же время американский президент Джо Байден заявил, что заболел раком из-за плохой экологической ситуации в городе, где он провел детство.

Секрет физической формы Путина: плавание, хоккей и коктейль с хреном. «КП» разбиралась, как российский президент совмещает работу, спорт и здоровый образ жизни.