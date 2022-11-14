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НовостиПолитика14 ноября 2022 18:41

CNN: Нарышкин обсудил с главой ЦРУ последствия применения ядерного оружия

Кроме того, главы спецслужб обсудили случаи задержания граждан США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Нарышкин обсудил с главой ЦРУ последствия применения ядерного оружия

Нарышкин обсудил с главой ЦРУ последствия применения ядерного оружия

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудил с главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом последствия использования ядерного оружия, рассказал представителя совета по национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как передает телеканал CNN, главы спецслужб провели встречу в Анкаре, где обсудили «случаи задержания граждан США», а также «последствия использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации».

Напомним, Сергей Нарышкин провел встречу с главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом в понедельник, 14 ноября. По информации телеканала NTV, встреча глав спецслужб прошла в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подтвредил факт встречи Нарышкина с Бернсом.

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