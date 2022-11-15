ВРИО главы Херсонской области Сальдо заявил, что российские военные полностью контролируют Кинбургскую косу

Бойцы российской казачьей бригады "Дон" на Кинбургской косе. Фото: Александр КОЦ

Кинбурнская коса находится под полным контролем российских войск. Об этом в понедельник 14 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации», - цитирует агентство заявление пресс-службы.

В ведомстве врио губернатора добавили, что в понедельник 14 ноября украинские вооруженные формирования не предпринимали попыток высадиться в зоне полуострова.

Подробности о ситуации с Кинбурнской косой и об обстановке под Херсоном и Николаевом читайте здесь в эксклюзивном репортаже военкора KP.RU Александра Коца.

Тем временем украинские войска 14 ноября повторно обстреляли город Торез, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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