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НовостиПолитика14 ноября 2022 22:28

ВРИО главы Херсонской области Сальдо заявил, что российские военные полностью контролируют Кинбургскую косу

Чиновник уточнил, что ВСУ не пытались высадиться в этой зоне 14 ноября
Мария ПАВЛОВА
Бойцы российской казачьей бригады "Дон" на Кинбургской косе.

Бойцы российской казачьей бригады "Дон" на Кинбургской косе.

Фото: Александр КОЦ

Кинбурнская коса находится под полным контролем российских войск. Об этом в понедельник 14 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации», - цитирует агентство заявление пресс-службы.

В ведомстве врио губернатора добавили, что в понедельник 14 ноября украинские вооруженные формирования не предпринимали попыток высадиться в зоне полуострова.

Подробности о ситуации с Кинбурнской косой и об обстановке под Херсоном и Николаевом читайте здесь в эксклюзивном репортаже военкора KP.RU Александра Коца.

Тем временем украинские войска 14 ноября повторно обстреляли город Торез, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.