Германия национализировала бывшее дочернее предприятие «Газпрома» под предлогом его возможной неплатежеспособности

В Германии объявили о национализации бывшего дочернего предприятия "Газпрома". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти ФРГ объявили о национализации бывшей «дочки» российской компании «Газпром» Securing Energy for Europe (ранее предприятие называлось Gazprom Germania). Такое решение объясняется «чрезмерной коммерческой задолженностью» и «угрозой неплатежеспособности» предприятия, сообщили в Минэкономики ФРГ.

«В целях обеспечения надежности газоснабжения в Германии федеральное правительство передает в собственность федерального правительства неработающую газовую компанию Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). С этой целью федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) сегодня распорядилось принять необходимые меры в соответствии с законом об энергетической безопасности», - цитирует сообщение германского экономического ведомства РИА Новости.

Ранее США ввели санкции против российского разработчика интегральных микросхем «Миландр». Причина введения рестрикций- работа компании в российском секторе производства электроники.

Напомним, компания Gazprom Germania GmbH была переименована и взята под долгосрочное внешнее управление правительством ФРГ.

В июне министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступал за полную национализацию бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh, но канцлер Олаф Шольц тогда отказался от этой идеи.