США ввели санкции против российского разработчика интегральных микросхем «Миландр»

Блинкен объявил о введении санкций против российского производителя интегральных микросхем. Фото: REUTERS

Госдеп США ввел санкции в отношении АО «ПКК Миландр» - российского производителя интегральных микросхем. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в понедельник 14 ноября.

«Госдепартамент вносит в список АО «ПКК Миландр» <...> за то, что оно работает или работало в российском секторе производства электроники», - цитирует заявление Блинкена ТАСС.

Также сообщается, что Минфин США внес в собственный санкционный список три компании, также занятых в производстве микросхем и связанных с «ПКК Миландр». Речь идет о базирующейся в Армении компании Milur Electronics LLC, швейцарской Milur SA и тайваньской Sharp Edge Engineering Inc.

Ранее Минфин США анонсировал новые санкции против российского военно-промышленного комплекса. Рестрикции коснутся юридических и физических лиц.

По подсчетам аналитиков ресурса Castellum.ai, на Россию наложено 12 747 разнообразных ограничений. Причем 10 052 из них были введены после 22 февраля – даты признания ДНР и ЛНР независимыми государствами. Почему они не работают, читайте здесь на KP.RU.