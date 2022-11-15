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НовостиПолитика15 ноября 2022 2:47

США собирается модифицировать беспилотники Gray Eagle для передачи их Украине

В беспилотники предполагается ввести исправления, которые сделают их возможную потерю «менее опасной»
Мария ПАВЛОВА
США рассматривают вопрос модификации беспилотников "Серый орел" перед передачей их Украине.

США рассматривают вопрос модификации беспилотников "Серый орел" перед передачей их Украине.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пока не дали Киеву отрицательного ответа по поводу поставок беспилотных аппаратов Gray Eagle, предполагая модифицировать их перед передачей Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пожелавших остаться анонимными чиновников.

«Как сообщили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря - вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной», - сказано в сообщении телеканала.

Сообщается, что рассмотрением вопроса модификации, которая потребует много времени и будет трудоемкой, занимается армия.

Ранее сообщалось, что США намерены продать Украине четыре беспилотника Grey Eagle.

Позже Соединённые Штаты Америки приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Это было связано с опасениями американкой стороны по поводу того, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.

Также сообщалось, что США объяснили отказ передать Украине беспилотники Gray Eagle из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта.