Президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20 Фото: REUTERS

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил об ухудшении здоровья и обратился к врачам. Он пожаловался на повышенное давления и головокружения после начала саммита Группы двадцати (G20) на острове Бали. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

"Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение. В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений", - говорится в заключении, подписанном лечащим врачом главы Аргентины.

Вчера, 14 ноября 2022 года, сообщалось о госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова, однако, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр оказался в больнице. Позднее стало известно, что Лавров находился в своем номере в отеле и готовился к саммиту G20.