Лавров назвал "неадекватными" требования Украины для переговоров

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией, об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства говорил в ходе итогового брифинга на саммите G20.

Как отметил Лавров, в ходе беседы с главой Франции Макроном он “напомнил о том, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации”.

Напомним, сегодня, 15 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр финансов России Антон Силуанов приехали на заседание саммита “Большой двадцатки” на Бали.

Ранее Владимир Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. В частности, они включают радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.