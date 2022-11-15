Путин считает, что блокаду Ленинграда давно следовало признать геноцидом Фото: REUTERS

Блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии давно следовало признать геноцидом, считает президент России Владимир Путин.

"Совсем недавно фактом геноцида была признана блокада Ленинграда, давно пора это было сделать", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности России.

Кроме того, президент призвал внимательнее ужаживать за воинскими захоронениями времен Великой Отечественной войны. Как отметил российский лидер, не везде к этому относятся с должным вниманием.

Напомним, ранее Петербуржский городской суд признал геноцидом действия немецко-фашистских войск при блокаде Ленинграда. Инстанцией установлено, что реальное число погибших жителей города значительно выше, чем ранее определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

Для вычисления привлекли историков и исследователей, которые подняли архивные документы. В результате выяснилось, что в период блокады Ленинграда (1941-1944 годы) погибли не менее 1 миллиона 93 тысяч местных жителей.