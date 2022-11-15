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НовостиПолитика15 ноября 2022 11:08

Путин считает, что блокаду Ленинграда давно следовало признать геноцидом

Ранее суд Санкт-Петербурга признал геноцидом действия фашистов при блокаде Ленинграда
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин считает, что блокаду Ленинграда давно следовало признать геноцидом

Путин считает, что блокаду Ленинграда давно следовало признать геноцидом

Фото: REUTERS

Блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии давно следовало признать геноцидом, считает президент России Владимир Путин.

"Совсем недавно фактом геноцида была признана блокада Ленинграда, давно пора это было сделать", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности России.

Кроме того, президент призвал внимательнее ужаживать за воинскими захоронениями времен Великой Отечественной войны. Как отметил российский лидер, не везде к этому относятся с должным вниманием.

Напомним, ранее Петербуржский городской суд признал геноцидом действия немецко-фашистских войск при блокаде Ленинграда. Инстанцией установлено, что реальное число погибших жителей города значительно выше, чем ранее определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

Для вычисления привлекли историков и исследователей, которые подняли архивные документы. В результате выяснилось, что в период блокады Ленинграда (1941-1944 годы) погибли не менее 1 миллиона 93 тысяч местных жителей.