Озвучено имя 8-миллиардного жителя Земли: Она родилась в Армении Фото: REUTERS

В Мартунинском роддоме Гегаркуникской области, Армения, появился на свет 8-миллиардный житель планеты Земля. Об этом сообщает утвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ. Рождение 8-миллиардного жителя Земли подтвердил в своем Facebook, запрещенном на территории России, принадлежит корпорации признанной в РФ экстремистской Meta, губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян. Новорожденную назвали Арпи.

"Согласно данным, подтвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек на планете Земля. Новорожденная Арпи, считающаяся восьмимиллиардным человеком планеты, дочь Карена Закаряна и Ани Кочарян, жителей села Цовинар Гегаркуникской области, родилась весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров, в абсолютно здоровом состоянии. Поздравляю семью новорожденной, желаю маленькой Арпи беззаботного и счастливого детства, светлого будущего", - отметил он.

По словам главы администрации села Цовинар общины Мартуни Гегаркуникской области Араика Тарпошяна, отец 8-миллиардной жительницы Земли Арпи работает за пределами Армении, мать-домохозяйка. Арпи - третий долгожданный ребенок в семье. Первые двое детей - мальчики.

Несколько ранее сайт KP.RU писал, что население Земли приблизилось к отметке в 8 миллиардов. По состоянию на 2022 год более половины населения мира проживает в Азии. Двумя самыми густонаселенными регионами мира являются Восточная и Юго-Восточная Азия, где находится 2,3 миллиарда человек, и центрально-южная Азия, где сосредоточено 2,1 миллиарда человек.