Воздушная тревога объявлена по всей Украине 15 ноября 2022

Воздушная тревога объявлена по всей Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельтсвуют данные онлайн-карты воздушных тревог на сайте Минцифры Украины.

Тревога была объявлена в 15:44 по московскому времени. Вся карта отмечена красным цветом.

Напомним, ранее во вторник, 15 ноября, сигналы воздушной тревоги были слышны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, то есть спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Как писал сайт KP.RU, в Киевской области и некоторых других регионах Украины сложилась крайне тяжелая ситуация с энергоснабжением. Об этом рассказали в “Укрэнерго”. Председатель правления организации Владимир Кудрицкий сообщил, что на прошедшей неделе в результате обстрелов был серьезно поврежден один из важнейших объектов энергосистемы.