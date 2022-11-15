ФСБ предотвратила теракт в Севастополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Севастополе. Там 20-летний местный житель планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов.

"Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов", – рассказали в управлении ФСБ по Крыму.

При обыске у злоумышленника изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Мужчину взяли под стражу на два месяца.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Федеральная служба безопасности в Екатеринбурге предотвратила теракт в административном здании города. 47-летний российский гражданин собирался совершить террористический акт в отношении административного здания, расположенного в Кировском районе Екатеринбурга.