ФРГ заполнила свои газовые хранилища на 100%

Общий уровень заполненности в ФРГ достиг 100% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Закачка продолжается. Общий уровень заполненности в ФРГ достиг 100%", - отмечается в публикации.

При этом сообщается, что потребление газа сократилось из-за потепление. Температура воздуха держалась выше на 1,9 градусов средних показателей, характерных для погоды в этот период года.

"Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Газоснабжение в настоящее время стабильное. Энергобезопасность обеспечена", - отмечает агентство.

Тем не менее, регулятор продолжает обращаться к частным потребителям и предприятиям с просьбой экономить газ. Цель ведомства обеспечить сохранение за зиму 20% от средних объемов потребления за предыдущие годы.

Сегодняшние торги на европейской бирже отметились небольшим повышением цен на газ до 1065 долларов. Это на 34% ниже показателей сентября, когда газ стоил 2090 долларов.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что европейские страны запаслись газом до такой степени, что не в состоянии его потребить в запланированном объеме. Это связано с необычайно теплой погодой, которая позволяет потреблять меньше энергоносителя, и большими объемами импортируемого сжиженного природного газа (СПГ) со всего мира.